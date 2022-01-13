В Москве в результате падения лифта погибли люди

Во время ремонтных работ в «Президент-отеле» лифт упал в шахту, – сообщили в главном управлении МЧС по Москве.

В МЧС также подтвердили сведения о двух погибших в результате падения лифта в центре города.

«К сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих», – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По данным МЧС, инцидент произошел адресу: ул. Большая Якиманка, д.24.

Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова заявила, что надзорное ведомство начало проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в отеле на Большой Якиманке, – сообщает Интерфакс.

По ее словам, предварительно установлено, что погибшие – рабочие-ремонтники по обслуживанию лифтов.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует и.о. Замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова, добавила представитель надзорного ведомства.

Также Нефедова сообщила следующее: «В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования».

Москва, Иван Бабурин

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