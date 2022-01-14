«Ждите худшего»: хакеры взломали сайты трех министерств Украины и угрожают гражданам

Сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ночь на пятницу взломали хакеры. Злоумышленники разместили на них сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках.

В частности, на главной странице сайта Минобразования на черном фоне появились перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, флагом и картой Украины с российским Крымом.

Ниже хакеры опубликовали текст, в котором утверждается, что все персональные данные украинцев якобы были загружены в некую «общую сеть», а вся информация на личных компьютерах уничтожается без возможности восстановления.

«Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», – говорится в сообщении.

Злоумышленники заявили, что кибератака является местью украинцам «за ваше прошлое, настоящее и будущее». «За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – написали неизвестные хакеры.

Аналогичные угрожающие сообщения киберпреступники разместили на взломанных сайтах МИД и Министерства аграрной политики Украины.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России (решение Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года)

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»