В Татарстане сотрудница банка похитила из хранилища 25 млн рублей

В Набережных Челнах сотрудница банка украла из хранилища 25 млн рублей, но затем созналась в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Кража была совершена в конце декабря в отделении банка в поселке ГЭС. Как сообщают местные СМИ, факт похищения остался незамеченным, но накануне Нового года женщина призналась во всем коллегам и вернула деньги.

Сотрудники безопасности финансового учреждения обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

По данным регионального управления МВД, у сотрудницы банка была сообщница. Похищенными денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. Преступницы находятся под подпиской о невыезде.

Казань, Зоя Осколкова

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