При взрыве на газовой АЗС в Улан-Удэ ранены 6 человек

Взрыв с последующим пожаром произошел на газозаправочной станции в Улан-Удэ. В результате происшествия пострадали шесть человек, все они доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.
Инцидент произошел около 14:00 на улице Ботанической. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело помещение бокса и автомобиль «Газель», сообщает региональное управление МЧС РФ. Огонь потушили в течение получаса. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
На месте ЧП работают дознаватель МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.
Предположительно, взрыв произошел в автомобиле, перевозившем газовые баллоны, после чего вспыхнул пожар.
Улан-Удэ, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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