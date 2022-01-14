При взрыве на газовой АЗС в Улан-Удэ ранены 6 человек

Взрыв с последующим пожаром произошел на газозаправочной станции в Улан-Удэ. В результате происшествия пострадали шесть человек, все они доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошел около 14:00 на улице Ботанической. На момент прибытия первого пожарного подразделения горело помещение бокса и автомобиль «Газель», сообщает региональное управление МЧС РФ. Огонь потушили в течение получаса. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

На месте ЧП работают дознаватель МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

Предположительно, взрыв произошел в автомобиле, перевозившем газовые баллоны, после чего вспыхнул пожар.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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