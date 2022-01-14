В Забайкалье сотрудник ГИБДД застрелил любителя погонять

Превысивший скорость житель города Балей Забайкальского края попытался сбежать от сотрудников ГИБДД, но был застрелен. В краевом УМВД заявили, что нарушитель стал жертвой «непроизвольного» выстрела.

В ночь на 14 января мужчина решил погонять на машине «Тойота Виста» по ночным улицам города, но был замечен патрулем ГИБДД. На требование остановиться нарушитель только прибавил скорость, создавая угрозу для других автомобилистов. На выезде из города «Тойота» забуксовала на скользком участке, и мужчина решил ее бросить и скрыться бегом.

«Побежав за правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета. После он произвел непроизвольный выстрел, причинив мужчине огнестрельное ранение», – рассказали в краевом УМВД.

Сотрудник ГИБДД сам вызвал скорую и оказал пострадавшему первую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть. Полиция выяснила, что погибший ранее был судим за кражу, побои и дважды – за угрозы убийством.

Сотрудника отстранили от службы и создали комиссию для оценки случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия.

«Назначены судебно-медицинские, баллистическая и другие необходимые экспертизы. Проводятся допросы. Проведена проверка показаний полицейского на месте происшествия», – пояснили в ведомстве.

Балей, Наталья Рязанова

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