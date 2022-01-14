Два детских сада в Ижевске атаковали коллекторы из-за долга бывшей сотрудницы

В Удмуртии два детских сада пожаловались на действия коллекторов. Взыскатели долгов постоянно звонили, а однажды заявились в дошкольное учреждение. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

По данным УФССП, в один из садиков пришли мужчины и, не представившись, потребовали, чтобы им дали возможность поговорить с сотрудницей. В помещение их не пустили. Коллекторы ушли, а затем на номер детского сада стали поступать многочисленные звонки с угрозами и требованием вернуть долг.

«В беседе по телефону неизвестные не представлялись, а лишь в грубой форме требовали подействовать на сотрудницу, чтоб та вернула деньги. В выражениях они не стеснялись, оскорбляли и хамили», – говорится в сообщении службы.

Заведующая другого детского сада также начала получать звонки от неизвестных. При этом на коллекторов не подействовало известие о том, что должница уволилась два года назад. В результате за один день на телефон заведующей поступило около 120 звонков.

В ФССП возбудили административные дела по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Собранные материалы направлены в прокуратуру, Роскомнадзор и полицию.

Ижевск, Зоя Осколкова

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