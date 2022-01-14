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Пятница, 14 января 2022, 15:25 мск

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В Дагестане полностью выгорела мечеть

В Дагестане мечеть сгорела полностью до прибытия пожарных. Устанавливаются причины возгорания. Об этом сообщили в регионально управлении МЧС.

Пожар произошел в селе Новая Цолода Хасавюртовского района республики. Когда поступило сообщение, пожарные направились к месту ЧП, но по прибытии обнаружили, что здание выгорело полностью. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

По данным МЧС, мечеть территориально находится в Хасавюртовском районе, а принадлежит административно Ахвахскому району. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и оценивается ущерб.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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