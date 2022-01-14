Туристка повредила десятки автомобилей в Сочи, ведется проверка

Полиция в Сочи проводит проверку после того, как туристка из Иркутской области повредила десятки автомобилей.

Инцидент произошел в новогодние каникулы. По данным пресс-службы УВД Сочи, 33-летняя женщина поздно вечером пинала припаркованные на стоянке машины. Хулиганка била по дверям машин и, таким образом, повредила не менее 20 автомобилей. По данному факту начата проверка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором женщина идет по парковке, бьет ногами по машинам и при этом поет «Гну свою линию». Мужчина, снимавший видео, просил женщину прекратить хулиганить, однако та проигнорировала призыв и стала жаловаться на проблемы в жизни. В конце съемки хулиганка показала на камеру свой паспорт.

Сочи, Наталья Петрова

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