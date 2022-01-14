Задержанные ФСБ хакеры из REvil арестованы

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина в пятницу, 14 января, сообщила, что задержанных участников хакерской группы REvil арестовали на несколько месяцев по решению суда, – сообщает РИА Новости.

Как сообщила Розина: «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Романа Муромского меры пресечения в виде заключения под стражу. Также суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Андрея Бессонова такой же меры пресечения».

Арест установлен до 13 марта. Муромский обвиняется по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

ФСБ РФ ранее в пятницу сообщила о задержании нескольких участников группировки REvil по запросу США.

«В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», – сообщили в ведомстве.

Следует напомнить, что в пятницу, 14 января, оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденые деньги.

Москва, Иван Бабурин

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