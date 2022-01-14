Непогода оставила без света почти полтора десятка тысяч жителей Ставрополья

Пресс-служба главка МЧС по Ставрополью сообщает, что из-за сильного ветра более 14 тысяч жителей края остались без электроэнергии. В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра в регионе в четверг был введен режим повышенной готовности.

В сообщении ведомства также говорится: «Без электричества остаются четыре населенных пункта – город Ставрополь, город Михайловск, село Тугулук, поселок Верхняя Кугульта. Это с населением 14405 человек в 4139 домовладениях с индивидуальным отоплением, работающим от электричества».

Ранее сообщалось об отключении света у 11 тысяч жителей города Ставрополя и города Михайловска.

По данным пресс-службы, в Ставрополе на припаркованный автомобиль упало дерево. Пострадал один человек, он госпитализирован.

Ставрополь, Иван Бабурин

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