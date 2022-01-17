Под Иркутском сгорела майнинговая ферма

В Иркутской области произошел пожар в мебельном цехе, где была оборудована майнинговая ферма. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило около пяти утра. К моменту прибытия пожарных горела кровля. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Горел цех по производству мебели и наполовину майнинговые фермы. «Погибших, травмированных нет», – говорится в сообщении экстренной службы.

Предполагается, что возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки. Точную причину ЧП определит пожарно-техническая экспертиза.

Иркутск, Зоя Осколкова

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