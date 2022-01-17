В Новосибирске сгорел пассажирский автобус

В Новосибирске произошел пожар в автобусе. В момент возгорания в машине находилось 35 человек. Огонь удалось потушить без тяжелых последствий. Проводится проверка.

По данным областного управления МЧС, сообщение о возгорании автобуса на улице Немировича-Данченко поступило около семи утра. Все находившиеся в салоне пассажиры смогли эвакуироваться самостоятельно. В происшествии никто не пострадал.

В региональном управлении СКР сообщили, что проверяют информацию о пожаре.

«На месте происшествия работают следователи территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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