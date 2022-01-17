Саратовская пенсионерка насмерть разбилась на тюбинге

Жительница города Ртищев Саратовской области погибла во время катания на тюбинге. 65-летняя женщина разбила голову и не дожила до приезда скорой помощи.

Пенсионерка устроила зимние катания со знакомой. Женщины не пошли на оборудованную горку, а выбрали огороженный поручнями склон моста. Во время спуска женщина ударилась головой о поручень, передает ГТРК «Саратов».

Знакомая пострадавшей вызвала скорую, но прибывшие медики констатировали смерть женщины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, точную причину смерти назовет специалист.

Ртищев, Наталья Рязанова

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