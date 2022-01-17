Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Суд в Париже в понедельник, 17 января, оштрафовал журналиста и писателя, кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на 10 тысяч евро, признав его виновным в разжигании расовой ненависти, – сообщает AFP.

Сообщается, что поводом для обвинений стало интервью Земмура CNews, вышедшее в эфир в сентябре 2020 года. Комментируя проблему мигрантов во Франции, он заявил: «Им здесь нечего делать, они воры, они убийцы, они насильники. Их нужно выгнать. Они не должны приезжать».

Следует напомнить, что 11 лет назад Земмура судили за то, что в апреле 2010 года, выступая в телешоу Тьерри Ардиссона «Привет, земляне», он заявил следующее: «Под присмотром полиции, как правило, оказываются эмигранты, так как большинство наркодилеров – это арабы и чернокожие… это факт».

63-летний Эрик Земмур вырос в семье алжирских евреев. Он неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. В частности, в своей книге «Французская меланхолия» он писал о том, что массовая иммиграция во Францию стала причиной смерти французского языка. Эта книга стала бестселлером.

Париж, Иван Бабурин

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