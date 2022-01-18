В Находке пьяный бесправник протащил за машиной сотрудника ГИБДД

В Находке 20-летний водитель на иномарке протащил за машиной сотрудника ГИБДД и врезался в стену. Полицейский получил травмы, а нарушитель попытался сбежать с места происшествия, но безуспешно, рассказали в пресс-службе УМД по Приморскому краю.

Около 01:35 часов 16 января автомобиль Nissan проехал на «красный» и не остановился на просьбу сотрудников ГИБДД. Когда его догнали, инспектор подошел к иномарке и открыл дверь, чтобы помешать нарушителю тронуться с места. Но водитель проехал несколько метров, протащив за собой полицейского, и врезался в стену.

Вне автомобиля водитель вел себя агрессивно, пытался устроить драку, и инспекторам пришлось скрутить его и применить наручники. Несмотря на признаки опьянения водитель отказался от освидетельствования. При проверке выяснилось, что мужчина никогда не получат водительские права.

Пострадавшего сотрудника ГИБДД положили в больницу, его травмами занимаются врачи. У него диагностировали перелом ключицы.

Нарушителя арестовали на 15 суток. В отношении него составлены административные протоколы по семи статьям КоАП, в том числе проезд на «красный», невыполнение требований сотрудника ГИБДД.

Находка, Наталья Рязанова

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