Трое красноярцев умерли от отравления метанолом

Три человека скончались после поминок в селе Тасеево Красноярского края, где употребляли суррогатный алкоголь, содержащий смертельно ядовитый метиловый спирт. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть трех человек), сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 6 и 7 января в Тасеевскую районную больницу с жалобами различной симптоматики поступили два мужчины 38 и 50 лет и 39-летняя женщина. Впоследствии они умерли в медучреждении.

Как выяснили следователи, 5 января погибшие находились на поминках в одном из домов в селе. Участники поминок употребляли как сертифицированный алкоголь, так и спиртосодержащая жидкость в пластиковой емкости. Экспертиза показала, что в составе спиртосодержащей жидкости содержится» метиловый спирт и вещества, характерные для вкусо-ароматических композиций», говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить точную причину смерти трех человек. Кроме того, следователи выясняют, откуда поставляли суррогат.

Красноярск, Наталья Петрова

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