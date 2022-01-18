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Вторник, 18 января 2022, 14:28 мск

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Жительница Ставрополья довела до суицида одноклассницу дочери

Ставропольский суд назначил условный срок жительнице Кисловодска за попытку довести до самоубийства подростка. Женщина два года издевалась над одноклассницей дочери, сообщили в управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении 50-летней женщины было возбуждено уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ), и суд признал ее виновной. Обвинение сумело доказать, что обвиняемая публично и при личных встречах показывала свою неприязнь 14-летней девочке.

Потерпевшая училась в одном классе с дочерью обвиняемой. А сама женщина входила в школьных родительских комитет. Издевательства продолжались два года, пока нервы школьницы не сдали.

«В октябре 2020 года девочка, ставшая объектом издевательств со стороны взрослой женщины, попыталась свести счеты с жизнью. Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи потерпевшая осталась жива», – пояснили в СКР.

Суд приговорил женщину к лишению свободы условно на 6 лет. Ей на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

Кисловодск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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