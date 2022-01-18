Житель Нижнего Новгорода сбросил с балкона свою молодую жену

54-летний житель Нижнего Новгорода во время ссоры сбросил свою 23-летнюю супругу с балкона. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 17 января на улице Надежды Сусловой. Женщина выпала с четвертого этажа и получила тяжелые травмы.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Мужчину задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинения и будет избрана мера пресечения. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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