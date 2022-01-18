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Вторник, 18 января 2022, 15:52 мск

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На Кубани четверо пьяных мужчин пытали полицейского в лесу

В Краснодарском крае четверо пьяных мужчин похитили полицейского, вывезли его в лес, где избили и пытали. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, полицейский и его приятель случайно наткнулись на пьяную компанию. Злоумышленники раздели своих жертв, избили их и пытали. Кроме того, они заставили сотрудника полиции переплывать реку.

В результате пострадавшие были госпитализированы. У полицейского травма головы, он находится в тяжелом состоянии. Его друг лишился пальцев.

В настоящее время задержаны трое подозреваемых. Правоохранители разыскивают их сообщника.

© 2022, РИА «Новый День»

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