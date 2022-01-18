Неизвестные вооруженные люди заняли школу в подконтрольном Украине селе в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил во вторник, 18 января, журналистам, что вооруженные люди в форме без отличительных знаков заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Новогнатовка в Донбассе, – сообщает РИА Новости.

«В начале месяца около 60 боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательною школу», – сказал Басурин. Он уточнил, что по данным Народной милиции, прибывшие люди захватили также территорию действующего лесного хозяйства для размещения там 12 бронемашин типа БТР и БМП.

Ранее сообщалось, что представители Народной милиции ЛНР заявляли, что украинские силовики 27 декабря 2021 года заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе.

Следует напомнить, что летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Донецк, Иван Бабурин

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