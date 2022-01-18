Суд оштрафовал Нобелевского лауреата за отсутствие маркировки

Главный редактор «Новой газеты»* лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов* и непосредственно возглавляемое им издание оштрафованы за отсутствие маркировки запрещенной организации, – сообщает Интерфакс.

В пресс-службе Мирового суда в Москве сообщили: «Муратову* был назначен штраф в размере 4 тыс. рублей, «Новой Газете»* – 40 тыс. рублей».

Напомним, что 14 января текущего года суд признал Муратова* и «Новую газету»* виновными в правонарушении по ч.2 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена).

*Организация признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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