Террорист Брейвик «зиганул» в зале суда

Норвежский террорист Андерс Брейвик во время слушания о своем досрочном освобождении и показал судье нацистское приветствие. В обращениях к судье Брейвик называл себя кандидатом в депутаты, – сообщает норвежская ежедневная газета Aftenposten.

Брейвик убивший более 10 лет назад 77 человек, впервые за пять лет предстал перед общественностью. Террорист прибыл в суд в темном костюме с галстуком, а затем показал зигу присутствующим в зале. Он держал листы с напечатанными на английском надписями: «Остановите свой геноцид против наших белых наций» и «Нацистская гражданская война», пишет норвежское издание.

Сообщается, что судебное разбирательство будет длиться максимум четыре дня в тюремном спортивном зале, который переоборудовали в импровизированный зал суда, а само решение ожидается примерно через неделю.

Напомним, в 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы за массовое убийство людей 22 июля 2011 года. Он убил 77 человек в знак протеста против мультикультурной политики властей Норвегии и «мусульманского вторжения».

Брейвик, в заключении сменивший имя на Фьотольф Хансен, содержится в трехкомнатной тюремной камере с телевизором и компьютером без подключения к интернету. Несмотря на этот комфорт террорист постоянно жалуется тюремной администрации на нечеловеческие условия содержания.

Осло, Иван Бабурин

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