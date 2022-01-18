В Польше введен режим киберугрозы

На территории Польши введен режим киберугрозы начальной степени. Данный режим будет действовать с 18 до 23 января, – сообщает Правительственный центр безопасности.

В сообщении говорится: «Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны. Режим киберугрозы ALFA-CRP введен из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных».

При этом правительственный центр безопасности не пояснил, в чем заключаются угрозы и откуда они могут исходить.

Уточняется, что режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом.

«Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем», – говорится в сообщении Правительственного центра.

Последний раз режим ALFA-CRP вводился в Польше на период проведения Цифрового саммита ООН, – сообщает РИА Новости.

Варшава, Иван Бабурин

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