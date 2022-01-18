В Казахстане полностью снят режим ЧП

На всей территории Казахстана снят режим чрезвычайного положения. Срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после начала массовых беспорядков в Казахстане, истек во всех регионах страны в 00.00 местного времени (для большинства регионов соответствует 21.00 мск. вторника), – сообщает РИА Новости.

Напомним, что в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны.

В 10 из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия.

В период ЧП повсеместно действовал комендантский час с 23.00 до 07.00 (с 20.00 до 04.00 мск). Также в регионах была усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

В период режима ЧП в Казахстане были установлены ограничения на свободу передвижения, правоохранители получили право проверять документы, удостоверяющие личность физических лиц, проводить личный досмотр и досмотр транспортных средств.

В зоне действия ЧП была запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции.

Нур-Султан, Иван Бабурин

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