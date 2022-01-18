В Сирии ожидаются террористические атаки

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев во вторник, 18 января, сообщил о подготовке террористических актов в портах Тартус и Латакия. По информации сирийских органов безопасности, их планируют провести диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации, – сообщает Российская газета.

В связи с получением тревожной информации российские военные немедленно предприняли необходимые меры безопасности. Усилен контроль на маршрутах передвижения российских военных. С воздуха за подразделениями следят с помощью беспилотников ВКС России.

«В соответствии с обращением сирийских властей командованием российской авиационной базы Хмеймим организовано круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия подразделениями военной полиции с использованием бронеавтомобилей «Патруль» и «Тигр», – рассказал российский контр-адмирал.

По словам Журавлева, полученные сведения выглядят особенно тревожными, поскольку они грозят обернуться большой бедой не только для сирийцев. Дело в том, что близ города Латакия расположена российская авиабаза Хмеймим. А в порту Тартуса находится пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского флота РФ и прикрывающие его подразделения наших зенитных ракетных войск. В Тартусе время от времени бросают якоря российские боевые корабли и судна обеспечения.

Дамаск, Иван Бабурин

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