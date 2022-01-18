В Нью-Йорке обрушился жилой дом

В нью-йорском районе Бронкс во вторник, 18 января, в результате пожара рухнул жилом доме. Горящее здание обрушилось, когда на месте уже работали пожарные службы и спасатели, – сообщает CBS-New York.

По информации телеканала, в результате пожара погибла 77-летняя женщина, еще одна 82-летняя жительница дома доставлена в больницу в критическом состоянии.Также сообщается, что с отравлениями продуктами горения в больницу доставлены не менее пяти пожарных.

По словам свидетелей, они почувствовали, что дом несколько раз тряхнуло незадолго до обрушения.По предварительной версии, причиной пожара и обрушения дома стал взрыв бытового газа.

Сообщается, что это второй крупный пожар в Бронксе с начала года. Девятого января пожар пятой (самой высокой) категории произошел в многоэтажном доме. В результате него погибли 17 человек, включая детей.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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