Новосибирская прокуратура проверяет сообщения о роющихся в мусоре детях

Прокуратура Новосибирской области начала проверку сообщений о многодетной семье, в которой дети вынуждены рыться в мусоре. Под внимание ведомства попала 31-летняя жительница поселка Каменная Гора Тогучинского района.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения, что несколько детей вынуждены копаться в мусоре и терпеть побои от матери. Соседи рассказали, что ни женщина, ни ее сожитель воспитанием детей не занимаются, а опека не реагирует на сигналы.

«Установлено, что дети проживают в матерью и ее 28-летним сожителем. Женщина воспитывает пять несовершеннолетних детей. Семья является получателем социальных услуг, не состоит на спецучетах», – пояснили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства проверят работу органов системы профилактики, а также соблюдение прав детей.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»