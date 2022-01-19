В Дагестане двое полицейских подрались друг с другом

В Дагестане уволили полицейских, которые устроили драку на улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Конфликт двух правоохранителей попал на видео. Ролик разлетелся по социальным сетям. На кадрах двое полицейских в форме выясняли отношения и после словесной перепалки подрались. Их разняли коллеги.

«Руководством МВД по республике Дагестан по факту конфликта между сотрудниками полка ППСП УМВД России по городу Махачкале, имевшего место 18 января, оба сотрудника уволены из ОВД», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой могут быть наложены взыскания на их непосредственных руководителей.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»