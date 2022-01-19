В центре Ниццы произошла стрельба, есть погибший

В центре Ниццы произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила местная газета Nice Matin.

По данным издания, перестрелка произошла на улице Бюффа. Сначала сообщалось, что один человек погиб, а подозреваемый скрылся с места преступления.

Позже прокурор Ниццы Ксавье Бономм дал разъяснения по данному факту. По его словам, полицейские проводили спецоперацию по делу об убийстве, совершенном 24 декабря. Один из правоохранителей открыл огонь по подозреваемому. Пострадавший скончался.

Стрелявшего полицейского задержали. На теле убитого не было обнаружено оружия.

Кроме того, в рамках операции были задержаны несколько человек.

Ницца, Зоя Осколкова

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