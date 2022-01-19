Задержан замминистра транспорта РФ

Заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев задержан в связи с событиями пятилетней давности, – сообщают этом Известия.

По информации издания речь идет о хищениях в компании Спецтрансстрой, где Токарев несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора. По этому же делу силовики ранее задержали бывшего главу компании Юрия Рейльяна.

Ранее в среду стало известно, что сотрудники полиции и ФСБ доставили Токарева в управление на транспорте Министерства внутренних дел (МВД) России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

В свою очередь, РБК со ссылкой на источники сообщает, что в здании минтранса проходят выемки документов.

43-летний Владимир Токарев занимает должность замминистра транспорта с ноября 2018 года. С 2016 по 2018 год он был первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой», до этого занимал руководящие должности в «РусГидро», являлся замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, замминистра регионального развития РФ.



Москва, Иван Бабурин

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