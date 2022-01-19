В отношении главы МИД и вице-канцлера ФРГ ведется прокурорское расследование

В отношении членов президиума партии «Зеленые», в том числе ее сопредседателей – Анналены Бербок (министр иностранных дел ФРГ) и Роберта Хабека (министр экономики и вице-канцлер) прокуратура Берлина ведет расследование, – сообщает Der Spiegel.

Согласно информации издания, представители президиума «Зеленых» в 2020 году незаконно получили «коронавирусные» выплаты в размере 1,5 тыс. евро каждый. Причем, президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.

Сообщается, что в расследовании фигурируют все члены президиума партии, в том числе Рикарда Ланг и Джамила Шефер, а также директор «Зеленых» Михаэль Келльнер и партийный казначей Марк Урбач. Следует отметить, что и прокуратура, и партия подтвердили изданию, что расследование ведется.

Берлин, Иван Бабурин

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