Журналисты демонстративно покинули пресс-конференцию Макрона

Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте оказалась сорванной, протестуя против невозможности задать вопросы, ее покинули европейские журналисты, – сообщает портал France Info.

Как сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента на месте: «Пресс-конференция, которая должна была состояться после выступления Макрона в Европарламенте, трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала».

В среду, 19 января, французский президент выступил в Европарламенте, обозначив приоритеты председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления была запланирована пресс-конференция, однако на ней не предполагалась возможность задать вопросы.

В свою очередь, корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор написал на своей странице в Twitter: «После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала».

Синьор также выложил видео, на котором Макрон, комментируя ситуацию, говорит, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства Франции в Евросоюзе, – сообщает РИА Новости.

Страсбург, Иван Бабурин

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