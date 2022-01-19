Хакеры атаковали Красный крест

Кибератаке подвергся Международный комитет Красного Креста, в результате чего скомпрометированы данные и конфиденциальная информация, – сообщает RT.
Отмечается, что скомпрометированы данные более чем 515 тыс. человек, в том числе тех, кто разлучен со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий.
В заявлении Комитета говорится: «На этой неделе была обнаружена кибератака на компьютерные серверы, на которых хранится информация Международного комитета Красного Креста».
Данные о кибератаке поступили по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.
Об источнике кибератаки на данный момент информации нет.
Женева, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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