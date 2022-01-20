В Магадане и Южно-Сахалинске «заминировали» все школы и колледжи

Массовая эвакуация школ и колледжей прошла в Магадане после анонимного сообщении о минирования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сигнал об угрозе взрыва поступил в четверг во все общеобразовательные учреждения и колледжи города. Школьники и студенты эвакуированы. В зданиях учебных заведении работают оперативные службы.

Учащиеся сегодня будут учиться в дистанционном режиме.

Еще одна волна «минирования» обрушилась сегодня на Сахалин. В четверг утром сообщение об угрозе взрыва поступило в 27 школ Южно-Сахалинска, а также в Сахалинский государственный университет и в Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Учащихся и сотрудников эвакуировали. Здания проверят оперативные службы.

Позже злоумышленники «заминировали» мэрию Южно-Сахалинска. Людей вывели из здания. На месте работают кинологи.

Волна ложных сообщений о минировании учебных заведений захлестнула российские города после новогодних праздников. Так, в Красноярске школы «минировали» пять раз за последние десять дней.

Магадан, Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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