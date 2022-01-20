Кубанская полиция задержала подозреваемого в убийстве тиктокера

Полиция Краснодарского края задержала 44-летнего тиктокера Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве, серии краж и нападениях на полицейских. Мужчина объявлен в розыск после побега от следствия в октябре 2021 года.

С Щетининым уже беседуют следователи, проводятся следственные действия, передают «Известия».

Звезду TikTok подозревают в преступлениях, совершенных с декабря 2020 года в районе, где жил подозреваемый. Все это время Щетинин продолжал снимать ролики для соцсетей. Ночью в октябре 2021 года он исчез из дома, оставив телефон, а наутро по его адресу пришли правоохранители.

Краснодар, Наталья Рязанова

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