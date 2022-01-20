Взрыв прогремел на молочном заводе под Новосибирском, есть раненые

В Новосибирской области произошел взрыв на молочном заводе. В результате происшествия пострадали три человека.
Инцидент случился в городе Купино. По предварительным данным, взрыв раздался во время заправки азотом холодильных установок, сообщает kp.ru. Пожара не последовало, но у здания рухнула стена.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС. На место также выехал прокурор района. Проводится проверка соблюдения правил охраны труда.
Новосибирск, Наталья Петрова
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