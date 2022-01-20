Взрыв прогремел на молочном заводе под Новосибирском, есть раненые

В Новосибирской области произошел взрыв на молочном заводе. В результате происшествия пострадали три человека.

Инцидент случился в городе Купино. По предварительным данным, взрыв раздался во время заправки азотом холодильных установок, сообщает kp.ru. Пожара не последовало, но у здания рухнула стена.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. На место также выехал прокурор района. Проводится проверка соблюдения правил охраны труда.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»