Иномарка разлетелась на куски от столкновения в фурой под Набережными Челнами

Автомобиль Hyundai вылетел на встречную полосу, где попал под колеса фуры. Силой дара машину разорвало на куски, водитель погиб. Видео происшествия опубликовано очевидцами в паблике «Набережные Челны Life».

Смертельное ДТП случилось утром 20 января на 27-м км автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» в Заинском районе Татарстана. На записи видеорегистратора видно, как иномарка обогнала попутный «КамАЗ» и вернулась на свою полосу, но машину занесло. Водитель не справился с управлением, и иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз Scania.

Легковушку буквально разорвало на части от силы удара, а потом бросило под колеса «КамАЗа». Прибывшая скорая констатировала смерть водителя на месте происшествия.

Набережные Челны, Наталья Рязанова

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