В Хакасии врач выписывал рецепты на «мертвую воду» от Covid-19

Врач одной из поликлиник Черногорска в Хакасии рекомендовал пациентам лечиться от коронавируса «мертвой водой». Фотографии подобных рецептов жители города опубликовали в соцсетях, где они вызвали волну возмущения.

Терапевт посчитал лучшим средством от Covid-19 недельный отказ от водных процедур и ингаляции с «мертвой водой». А жар он рекомендовал снимать магнитотерапией: припаять к магниту крышку от банки и водить этой конструкцией около горла и носа.

Региональный Минздрав пообещал принять меры к стороннику нетрадиционной медицины.

«Подобный факт, действительно, был зафиксирован. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа», – заверили в пресс-службе регионального Минздрава.

При назначении спорных методов лечения пациентам посоветовали обращаться к заведующей поликлиникой.

Черногорск, Наталья Рязанова

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