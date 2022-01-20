В Хакасии врач выписывал рецепты на «мертвую воду» от Covid-19

Врач одной из поликлиник Черногорска в Хакасии рекомендовал пациентам лечиться от коронавируса «мертвой водой». Фотографии подобных рецептов жители города опубликовали в соцсетях, где они вызвали волну возмущения.
Терапевт посчитал лучшим средством от Covid-19 недельный отказ от водных процедур и ингаляции с «мертвой водой». А жар он рекомендовал снимать магнитотерапией: припаять к магниту крышку от банки и водить этой конструкцией около горла и носа.
Региональный Минздрав пообещал принять меры к стороннику нетрадиционной медицины.
«Подобный факт, действительно, был зафиксирован. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа», – заверили в пресс-службе регионального Минздрава.
При назначении спорных методов лечения пациентам посоветовали обращаться к заведующей поликлиникой.
Черногорск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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