У Зеленского «заминировали» офис

В полицию Киева в четверг, 20 января, поступило анонимное сообщение о «минировании» офиса президента Украины. Вход на территорию ограничен, – сообщает интернет-издание Vesti.ua.

Как сообщает интернет-издание Vesti.ua, полицейский у входа на территорию Офиса президента Украины сказал, что проход на территорию временно прекращен из-за сообщения о минировании.У входа на территорию дежурит скорая и несколько машин полиции.

При этом, по данным издания, сотрудники учреждения при предъявлении удостоверения проходят на работу, а в самом дворе здания на катке катаются дети на коньках.

Сообщается, что Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в Польше. Вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой он проведет ряд встреч и обсудит весь спектр важных вопросов.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»