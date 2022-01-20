В Сирии боевики ИГИЛ* напали на тюрьму

Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ)* в четверг, 20 января, на северо-востоке Сирии штурмовала тюрьму в городе Хассака, контролируемую курдскими силами. Террористы пытались освободить содержащихся в тюрьме джихадистов, – сообщила Le figaro со ссылкой на сирийскую неправительственную организацию «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (OSDH).

Сирийские демократические силы (SDF) факт штурма тюрьмы Гвайран подтвердили, однако факт побега, содержащихся здесь террористов отрицают.

Со своей стороны представители OSDH утверждают, что «некоторым заключенным удалось бежать», однако количество беглецов не уточняют.

По данным OSDH, у входа в тюрьму взорвалась заминированная машина. Затем последовал второй взрыв неподалеку, после чего боевики ИГ* напали на курдских силовиков, охраняющих тюремное учреждение.

В заявлении SDF говорится: «Попытка побега террористов ИГИЛ*, содержащихся в тюрьме Хассаке, произошла после взрыва заминированного автомобиля. Члены спящих ячеек ИГИЛ* проникли из близлежащих районов, но они столкнулись с курдскими силами безопасности».

По сообщению OSDH, в тюрьму направлено подкрепление. На данный момент территория заблокирована.

Представитель SDF Ферхад Сахми заявил, что «ситуация внутри тюрьмы в настоящее время находится под контролем». Также он сообщил о «периодических столкновениях между курдскими военными и джихадистами возле тюрьмы».

Гвайран – один из крупнейших центров содержания под стражей боевиков ИГ* в Сирии, сообщил агентству AFP директор OSDH.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»