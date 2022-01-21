Авиапассажир обматерил и ударил бортпроводника из-за просьбы надеть маску

Транспортная полиция задержала пассажира авиарейса Москва – Новокузнецк, который отказывался надеть маску и ударил бортпроводника. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Сибирском федеральному округу.

Накануне в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение от представителя авиаперевозчика о том, что на борт лайнера, прибывающего из Москвы, требуются полицейские. Правоохранители выяснили, что во время полета 37-летний пассажир неоднократно отказывался выполнять требования экипажа надеть маску, нецензурно оскорблял бортпроводников, игнорировал просьбы прекратить нарушение общественного порядка, говорится в сообщении. Один из стюардов заявил, что во время конфликта дебошир ударил его по лицу.

Медосвидетельствование показало, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения.

На задержанного мужчины составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ: ст. 20.1 «Мелкое хулиганство», ст. 11.17 «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Кроме того, проводится проверка по заявлению о причинении телесных повреждений бортпроводнику.

Новокузнецк, Наталья Петрова

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