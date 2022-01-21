На уроке физкультуры ученик выстрелил в лоб однокласснику

В одной из школ Новосибирска пятиклассник выстрелил в лоб другому ученику из пневматического пистолета. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию.

Инцидент произошел на уроке физкультуры в Ленинской средней школе № 47 в Новосибирском районе, сообщает портал NGS.ru. Девочки остались в спортзале, а мальчики пошли на улицу, кататься на лыжах.

В классе учатся близнецы, один из них принес оружие. Он выстрелил и попал другому ребенку в лоб. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Его родители написали заявление в полицию.

Правоохранители изъяли у несовершеннолетнего пневматический пистолет и направили на экспертизу. В школе проводится проверка.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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