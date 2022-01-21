На Кубани жена защитила мужа-дебошира от полицейских

В Краснодаре женщина бросилась на машину полицейских, чтобы ее муж смог сбежать. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Инцидент произошел на улице Красных Партизан. Пьяный мужчина устроил дебош, сначала он подрался в прохожим, затем выкрикивал нецензурные выражения и повреждал припаркованные автомобили.

Жена пыталась успокоить разбушевавшегося супруга, но он ее не слушал. Соседи вызвали правоохранителей.

Когда на место прибыли патрульные, женщина бросилась на их автомобиль, чтобы ее муж мог сбежать. Хулиган сел в автомобиль друга и скрылся.

Краснодар, Зоя Осколкова

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