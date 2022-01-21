Многодетная мать из Омска морила голодом шестерых детей в холодном доме

Омские следователи приняли к производству уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Многодетная мать бросила шестерых маленьких детей без еды в неотапливаемом доме.

По данным следствия, проживающая в частном доме по улице Красной звезды в Омске женщина неоднократно оставляла одних шестерых малолетних детей, сообщает региональное управление СК РФ. Малыши подолгу сидели в холодном помещении без еды и теплой одежды. Обеспокоенные соседи вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в доме полуторагодовалого и восьмилетнего мальчиков и четырех девочек двух, трех, пяти и шести лет. Дети находились дома одни.

Полиция возбудила в отношении омички уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Детей изъяли у матери, младший ребенок находится на обследования в больнице.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Следствие также даст оценку действиям органов опеки, отметили в ведомстве.

Омск, Наталья Петрова

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