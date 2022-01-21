Google снова могут оштрафовать

Американский IT-гигант Google может снова получить штраф за отказ от удаления запрещенного в России контента. Как сообщили в Таганском райсуде Москвы, размер штрафа может составить 4 млн. рублей.

В сообщении суда говорится: «К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении Google LLC по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»)».

Заседание суда назначили на 17 февраля на 10.00 мск. По этой статье юрлицо может быть оштрафовано на сумму до 4 млн. рублей, – сообщает ТАСС.

Напомним, 24 декабря 2021года Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации.

Москва, Иван Бабурин

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