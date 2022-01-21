В пятницу в мире произошло несколько землетрясений

В течение дня пятницы, 21 января, в мире было зафиксировано несколько землетрясений.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане. Толчки ощущались жителями города Каспийска, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В сообщении ведомства говорится:«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9, класс 10. Толчки ощущались жителями Каспийска».

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Также, в пятницу, 21 января в 10:59 по местному времени (2:59 мск) около южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2, – сообщили в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН. Сейсмологи передали, что эпицентр толчка располагался в 80 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Глубина очага составила 58 км.

Как рассказали специалисты, толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов, – сообщает РИА Новости.

О жертвах не сообщалось. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.

Сегодня же, 21 января, геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,6 на юге Японии. Эпицентр подземных толчков располагался в 78 км к юго-востоку от японского города Оита с населением более 448 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 51 км.

Сообщения об угрозе цунами, пострадавших и разрушениях не поступали.

Москва, Иван Бабурин

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