Американцы разбомбили вуз на северо-востоке Сирии

Ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам в городе Эль-Хасаке в одноименной провинции на северо-востоке Сирии нанесла авиация США. В результате этой атаки разрушено здание института, – сообщают государственные СМИ республики.

Телеканал Al-Ikhbariya сообщает: «Самолеты американских оккупантов полностью уничтожили здание технического института в городе Эль-Хасаке».

«Бомбардировка началась под предлогом преследования сбежавших из тюрьмы, которая находится под контролем SDF, то есть арабо-курдских формирований «Сирийских демократических сил», – передает телеканал.

Сообщается также, что, в действительности, неизвестно, сбежал ли кто-то из тюрьмы, однако попытка побега произошла накануне – вследствие подрыва машины со смертником около пенитенциарного учреждения.

Ранее атаку авиации США практически предвосхитило сообщение Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, – сообщает Российская газета.

Зам.руководителя центра контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что «по имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности. К операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы террористов привлечена боевая авиация вооруженных сил США».

Журавлев предупредил, что «применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей».

Дамаск, Иван Бабурин

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