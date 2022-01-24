В Тольятти волонтеры освободили из коммунальной квартиры 120 собак

Волонтеры рассылают по ближайшим городам истощенных собак, которых хозяйка больше не могла содержать. В плену коммунальной квартиры в Тольятти оказались 120 животных.

Жительница Тольятти взяла для разведения восемь собак: болонок, длинношерстных такс, пуделей. Но после рождения щенков ей стало жаль раздавать питомцев. Так у нее оказалось более 100 животных, которых она вскоре не смогла содержать.

Занимающиеся пристроем животных волонтеры узнали о ситуации 21 января. Собаки были истощенными и грязными. Видео из квартиры опубликовали в соцсети с призывом найти животным новых хозяев. На пост откликнулись собаководы и волонтеры из разных городов.

«Большая благодарность волонтерам из Ульяновска – уехала целая машина. Большое количество уехало в Самару. Отдельная благодарность Казани, большую часть забрали именно они. Также в Тольятти забрали на передержки», – рассказали в городском благотворительном фонде.

Тольятти, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»