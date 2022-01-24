Под Волгоградом девочка попала под машину во время катания с горки

В Волгоградской области 10-летняя девочка попала под машину, когда выкатилась с ледяной горки. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.
Инцидент произошел в Урюпинском районе. Школьница каталась с необорудованной горки вблизи проезжей части.
В один момент ребенок не сумел притормозить, скатившись на дорогу. Проезжавший автомобиль сбил несовершеннолетнюю.
По данным полиции, девочка получила травмы и попала в больницу.
Волгоград, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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