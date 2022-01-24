российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 января 2022, 17:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Под Волгоградом девочка попала под машину во время катания с горки

В Волгоградской области 10-летняя девочка попала под машину, когда выкатилась с ледяной горки. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Инцидент произошел в Урюпинском районе. Школьница каталась с необорудованной горки вблизи проезжей части.

В один момент ребенок не сумел притормозить, скатившись на дорогу. Проезжавший автомобиль сбил несовершеннолетнюю.

По данным полиции, девочка получила травмы и попала в больницу.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,