Более 33 тысяч кубанцев остаются без электричества после снегопада

Более 33 тыс. человек остаются без электричества после обильного снегопада в Краснодарском крае и республике Адыгея. Сильные порывы ветра и мокрый снег повредили линии электропередач, рабочие восстанавливают обрывы.

Минэнерго России поставило на контроль ситуацию с отключением электроснабжения в ряде районов Кубани и Адыгеи. По данным министерства, без электричества остаются более 33 тыс. человек.

«В ликвидации последствий погодной стихии задействованы 67 бригад в составе более 140 человек и 67 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Работы по восстановлению энергоснабжения осложнены продолжающимся снегопадом, отсутствием или затрудненным проездом к местам проведения работ», – сообщили в компании «Россети Кубань».

Энергетики отметили, что прием заявок проводится круглосуточно, но скорость восстановительных работ снижена из-за непогоды. В северных районах региона третьи сутки продолжаются сильные снегопады с мокрым снегом, а южных – ливневые дожди с сильным ветром.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»